Литва повністю припинила імпорт електроенергії, газу і нафти з Росії

Це означає, що в Литві більше немає імпорту російської нафти, газу та електроенергії.

Потреба Литви в електроенергії буде задовольнятися за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею і Латвією.

За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт з вищевказаних країн в минулому році склав в цілому 83% всього імпорту електроенергії в країну, а закупівлі російської електроенергії в країні в останні роки знижуються.

З початку листопада 2020 року також припинені комерційні потоки з Білоруссю по існуючих з'єднаннях Литви.

Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу.