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Литва повністю припинила імпорт електроенергії, газу і нафти з Росії

Фото: Литва відмовилася від електроенергії, газу і нафти з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Імпорт електроенергії з території Росії повністю припинений з 22 травня. Це сталося після того, як оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії - "Интер РАО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Це означає, що в Литві більше немає імпорту російської нафти, газу та електроенергії.

Потреба Литви в електроенергії буде задовольнятися за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею і Латвією.

За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт з вищевказаних країн в минулому році склав в цілому 83% всього імпорту електроенергії в країну, а закупівлі російської електроенергії в країні в останні роки знижуються.

З початку листопада 2020 року також припинені комерційні потоки з Білоруссю по існуючих з'єднаннях Литви.

Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, припинення Литвою імпорту російського газу, нафти та електроенергії - "прекрасний приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів".

Раніше український "Енергоатом" повідомляв, що Литва, Латвія та Естонія перестануть купувати російську електроенергію, газ і нафту вже завтра, 22 травня.

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