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Литва может полностью остановить экспорт калия из Беларуси

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Вильнюс, Среда 04 августа 2021 15:31
Литва может полностью остановить экспорт калия из Беларуси Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com/LithuaniaMFA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что с расширением санкций ЕС против Беларуси экспорт удобрений через порт Клайпеды может быть полностью остановлен. Этот вопрос планируется обсудить в сентябре текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

По данным издания, Литва уже официально представила Евросоюзу предложения по расширению секторальных санкций против Беларуси, включая продукцию "Беларуськалия", которая экспортируются через Клайпедский порт.

Ландсбергис допустил возможность полного прекращения экспорта белорусских удобрений через Литву. "Можно полностью остановить экспорт. Настоящие переговоры еще не начались, поэтому говорить об этом рано", - уточнил он.

Министр добавил, что вопрос расширения санкций против Беларуси планируется рассмотреть в сентябре.

Напомним, в конце мая агентство Bloomberg сообщало о возможности включения в санкционный пакет против Беларуси поставку калийных удобрений.

Отметим, ранее Ландсбергис заявил о готовности Литвы поднять вопрос введения новых санкций против Беларуси, если поток мигрантов не прекратится.

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