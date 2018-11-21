Литва поддерживает Украину в защите ценностей Майдана, - Грибаускайте

Фото: Даля Грибаускайте (фото: lrp.lt)

По ее словам, украинцы пять лет назад выбрали свое будущее

Литва продолжает поддерживать Украину в защите ценностей Майдана. Об этом в поздравлении украинцев с Днем Достоинства и Свободы заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Пять лет назад украинцы выбрали свое будущее. Литва продолжает поддерживать Украину в защите ценностей Майдана", - отметила она.

Ранее со словами поддержки выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что пять лет назад украинцы вышли на Майдан, чтобы поддержать европейский курс.

"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил Маас.

По словам министра, Германия продолжит прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины.

Отметим, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, годовщину начала Евромайдана. Эту дату в Украине отмечают уже пятый год подряд.

21 ноября был установлен государственным праздником указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.