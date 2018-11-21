Литва підтримує Україну у захисті цінностей Майдану, - Грибаускайте

Фото: Даля Грибаускайте (фото: lrp.lt)

За її словами, українці п'ять років тому обрали своє майбутнє

Литва продовжує підтримувати Україну у захисті цінностей Майдану. Про це в своєму привітанні українців з Днем Гідності та Свободи заявила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

"П'ять років тому українці обрали своє майбутнє. Литва продовжує підтримувати Україну у захисті цінностей Майдану", - зазначила вона.

Раніше зі словами підтримки виступив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він зазначив, що п'ять років тому українці вийшли на Майдан, щоб підтримати європейський курс.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу і за вільну і суверенну Україну. Ми не забули надій цих людей", - заявив Маас.

За словами міністра, Німеччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру і забезпечення територіальної цілісності України.

Зазначимо, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності і Свободи, річницю початку Євромайдану. Цю дату в Україні відзначають вже п'ятий рік поспіль.

21 листопада було встановлено державним святом указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.