Литва забиратиме посвідки на проживання у росіян за поїздки до РФ або Білорусі

Винятком є водії, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, включно з тими, хто працює в компаніях, що прямують до країн ЄС, з них або транзитом через Литву. У таких випадках положення не застосовується.

За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня чинні посвідки на проживання в Литві мали 14 тисяч осіб, 652 з яких - громадяни Росії.

LRT зазначило, що закон "Про встановлення обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України" призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює Міністерство закордонних справ. Крім того, заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві теж не приймають, а виняток робиться тільки для тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання в Литві або іншій країні ЄС.

Також росіяни і білоруси, які в'їжджають не через кордон ЄС, проходять додаткову перевірку щодо загрози національній безпеці, громадському порядку, державній політиці, внутрішній безпеці, громадській охороні здоров'я або міжнародним відносинам.

Крім цього, їм заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми з РФ або Білорусі.

Ба більше, згідно із законом, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати нерухомість у цій країні.