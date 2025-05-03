Литва начнет лишать ВНЖ россиян за частые поездки в РФ или Беларусь

Исключением являются водители, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками, включая тех, кто работает в компаниях, следующих в страны ЕС, из них или транзитом через Литву. В таких случаях положение не применяется.

По данным Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля действующие виды на жительство в Литве имели 14 тысяч человек, 652 из которых - граждане России.

LRT отметило, что закон "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет Министерство иностранных дел. Кроме того, заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве тоже не принимаются, а исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

Также россияне и белорусы, въезжающие не через границу ЕС, проходят дополнительную проверку на предмет угрозы национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, общественному здравоохранению или международным отношениям.

Помимо этого, им запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма из РФ или Беларуси.

Более того, согласно закону, россиянам, которые не имеют вид на жительство в Литве, запрещено приобретать недвижимость в этой стране.