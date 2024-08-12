Литва на початку осені передасть Україні перші FPV-дрони

Україна отримає перші FPV-безпілотники литовського виробництва, ймовірно, у в другій половині вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, якого цитує місцеве видання LRT .

Як нагадує видання, минулого тижня Міністерство оборони Литви заявило, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування відомства у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну. Варто додати й те, що це була друга спроба, оскільки перший тест БпЛА не пройшли.

БпЛА восьми литовських компаній випробовувалися в Україні у два етапи, і технічні проблеми виникли на початковому етапі польотів в оперативному середовищі.

Кащюнас заявив, що Литва також розглядає можливість закупівлі БпЛА у виробників, які пройшли випробування.

Він додав, що наразі планується поставка Україні безпілотників литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро і виділити до 3 мільйонів євро на потреби Збройних сил Литви. Решта коштів в рамках програми на 10 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.

Що передувало

На початку липня Литва підписала контракти на 36 млн євро на придбання різних типів безпілотників у литовських, латвійських та естонських виробників. Міноборони очікує, що більшість дронів буде поставлена цієї осені, а решта прибуде на початку 2025 року.

Загалом Литва є одним із союзників України, який підтримує нас не лише у гуманітарній сфері, але й у військові. Наприклад, у червні вона передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.