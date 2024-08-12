Литва в начале осени передаст Украине первые FPV-дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, которого цитирует местное издание LRT .

Как напоминает издание, на прошлой неделе Министерство обороны Литвы заявило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания ведомства во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину. Стоит добавить и то, что это была вторая попытка, поскольку первый тест БпЛА не прошли.

БпЛА восьми литовских компаний испытывались в Украине в два этапа, и технические проблемы возникли на начальном этапе полетов в оперативной среде.

Кащюнас заявил, что Литва также рассматривает возможность закупки БпЛА у производителей, которые прошли испытания.

Он добавил, что сейчас планируется поставка Украине беспилотников литовского производства на сумму 5 миллионов евро и выделить до 3 миллионов евро на нужды Вооруженных сил Литвы. Остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.

Что предшествовало

В начале июля Литва подписала контракты на 36 млн евро на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей. Минобороны ожидает, что большинство дронов будет поставлено этой осенью, а остальные прибудут в начале 2025 года.

В целом Литва является одним из союзников Украины, который поддерживает нас не только в гуманитарной сфере, но и в военной. Например, в июне она передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.