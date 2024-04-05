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Литва планує закупити Україні близько 3 тисяч FPV-дронів

Фото: Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро (2,17 млн доларів) на придбання близько 3 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Литви Інгріду Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні. 

"Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року", - додала вона. 

Чеська ініціатива

Як писав Bloomberg, наразі Росія випускає у сім разів більше снарядів, ніш наші воїни. Ще наприкінці січня цей показник складав три до одного. 

На початку 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм. Пізніше країни-учасники ініціативи Чехії підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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