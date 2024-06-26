Литва планує вийти із Конвенції про заборону касетних боєприпасів

"Сподіваюся, що найближчим часом (розглянуть питання про вихід із конвенції, - ред.). Мій час (мандат, - ред,) злічений, тому я повинен з усім розібратися", - заявив міністр під час розмови з журналістами.

Зазначається, що про консультації з владою щодо можливого виходу з конвенції Кащюнас згадував ще наприкінці січня, коли очолював посаду голови Комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони. Також відповідне питання порушував також колишній міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Касетні боєприпаси

Це боєприпаси, які під час вибуху розлітаються на велику кількість дрібних вибухових часток. Останні ж вибухають при контакті з твердою поверхнею. Зокрема ці частки можуть вибухнути, якщо наступити на них, або ж взяти у руки. Через це боєприпас вважається небезпечним для цивільного населення.

Детальніше про касетні боєприпаси можна почитати у матеріалі РБК-Україна.