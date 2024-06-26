Литва планирует выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

"Надеюсь, что в ближайшее время (рассмотрят вопрос о выходе из конвенции, - ред.). Мое время (мандат, - ред,) сочтено, поэтому я должен со всем разобраться", - заявил министр во время разговора с журналистами.

Отмечается, что о консультациях с властями относительно возможного выхода из Конвенции Кащюнас упоминал еще в конце января, когда возглавлял должность председателя Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны. Также соответствующий вопрос поднимал также бывший министр обороны Арвидас Анушаускас.

Кассетные боеприпасы

Это боеприпасы, которые при взрыве разлетаются на большое количество мелких взрывчатых частиц. Последние же взрываются при контакте с твердой поверхностью. В частности эти частицы могут взорваться, если наступить на них, или же взять в руки. Поэтому боеприпас считается опасным для гражданского населения.

Детальнее о кассетных боеприпасах можно почитать в материале РБК-Украина.