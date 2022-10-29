Литва планує відремонтувати понад десять гаубиць для України

Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок "PzH 2000".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
За словами міністра, зараз дві гаубиці "PzH 2000" після ремонту вже прямують в Україну, ще дві везуть до Литви на ремонт.
Нагадаємо, раніше Литва взяла на себе місію з ремонту німецьких САУ "PzH 2000", які були передані Україні.
Вже через місяць в Україну прибули перші відновлені після ремонту гаубиці.
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