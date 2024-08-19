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Литва планує продовжити тимчасовий дозвіл на проживання для українців до 2026 року

Ілюстративне фото (bank.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Литви має намір продовжити тимчасову посвідку на проживання для українських біженців ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з проєктом, підготовленим Міністерством внутрішніх справ Литви, термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року. Наразі цей статус діє до березня 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня надходить 30-40 нових заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання, і на сьогоднішній день понад 44,3 тисячі осіб мають такий статус у Литві.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте наголосила, що продовження терміну дасть змогу зменшити адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також спростить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Тимчасовий захист для українців

Механізм тимчасового захисту було запроваджено на рівні ЄС 4 березня 2022 року, невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Він надає переміщеним особам колективний захист, включно з правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.

За даними ООН, у середині березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 млн осіб, з яких 5,983 млн знаходилися в Європі.

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