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Литва планирует продлить временный вид на жительство для украинцев до 2026 года

Иллюстративное фото (bank.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Власти Литвы намерены продлить временный вид на жительство для украинских беженцев еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно проекту, подготовленному Министерством внутренних дел Литвы, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. В настоящее время этот статус действует до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно поступает 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство, и на сегодняшний день более 44,3 тысячи человек имеют такой статус в Литве.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что продление срока позволит снизить административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также упростит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.

Временная защита для украинцев

Механизм временной защиты был введен на уровне ЕС 4 марта 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину. Он предоставляет перемещенным лицам коллективную защиту, включая право на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.

По данным ООН, в середине марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 млн человек, из которых 5,983 млн находились в Европе.

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