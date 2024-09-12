Литва планує придбати для України ЗРК малої дальності, - Науседа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він сподівається, що протягом двох-трьох тижнів "матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям".

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО", - сказав Науседа.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Під час візиту до Києва у серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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