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Литва планує придбати для України ЗРК малої дальності, - Науседа

Четвер 12 вересня 2024 15:23
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Литва планує придбати для України ЗРК малої дальності, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Литва вивчає можливість придбання для України зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Рішення ухвалять протягом двох-трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО", - сказав Науседа.

Він сподівається, що протягом двох-трьох тижнів "матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям".

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

Під час візиту до Києва у серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Також у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

А у квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.

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