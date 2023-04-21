Литва планує повністю від'єднати свою енергосистему від РФ наступного року

В суботу, 22 квітня, Литва планує відключити свою енергосистему від російської у тестовому режимі. Повністю від'єднатись країна планує лише наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, яку приводить Bloomberg.

Мережевий оператор Litgrid AB проведе тест з 11:00 до 21:00 у суботу, під час якого всі з'єднання з російською мережею будуть повністю відключені. Електроенергія в мережі надходитиме лише з внутрішніх джерел та імпортуватиметься зі Швеції та Польщі.

Литва разом із Латвією та Естонією зосередилася на тому, щоб скоротити свою енергетичну залежність від РФ. Країни шукають альтернативні джерела нафти, газу та електрики. Вони, як і раніше, залежить від РФ у питанні підтримки стабільності своєї електроенергетичної системи.

"Вперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому ми беремо на себе відповідальну підготовку до випробувань і будемо готові до всіх сценаріїв", - сказав глава Litgrid Рокас Масюліс.

Країни Балтії отримають понад 1,1 мільярда доларів інвестицій ЄС, щоб допомогти їм подолати залежність від РФ у цьому питанні.

Крейвіс сказав, що вони планували від'єднатися від російської мережі до 2025 року, але це може статися вже наступного року, якщо випробування пройдуть успішно.