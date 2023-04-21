Литва планирует полностью отсоединить свою энергосистему от РФ в следующем году

В субботу, 22 апреля, Литва планирует отключить свою энергосистему от российского в тестовом режиме. Полностью отсоединиться страна планирует только в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, которое приводит Bloomberg.

Сетевой оператор Litgrid AB проведет тест с 11:00 до 21:00 в субботу, во время которого все соединения с российской сетью будут полностью отключены. Электроэнергия в сети будет поступать только из внутренних источников и импортироваться из Швеции и Польши.

Литва вместе с Латвией и Эстонией сосредоточилась на том, чтобы снизить свою энергетическую зависимость от РФ. Страны ищут альтернативные источники нефти, газа и электричества. Они по-прежнему зависят от РФ в вопросе поддержания стабильности своей электроэнергетической системы.

"Впервые в истории электроэнергетическая система Литвы будет работать полностью независимо, поэтому мы берем на себя ответственную подготовку к испытаниям и готовы ко всем сценариям", - сказал глава Litgrid Рокас Масюлис.

Страны Балтии получат более 1,1 млрд долларов инвестиций ЕС, чтобы помочь им преодолеть зависимость от РФ в этом вопросе.

Крейвис сказал, что они планировали отсоединиться от российской сети к 2025 году, но это может произойти уже в следующем году, если пройдут испытания успешно.