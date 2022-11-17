Литва повысила боеготовность ПВО после падения ракеты в Польше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам пресс-секретаря командующего армии Руты Монтвиле, это решение сократит время реакции воинских частей на потенциальные угрозы.

"В соответствии с процедурами армии уровень боеготовности в армейских частях повышен", - сообщили журналистам в Вооруженных силах Литвы.

Напомним, 15 ноября во время массированного российского ракетного удара по Украине обломки упали в польском селе Пшеводув, в результате погибли два человека. По предварительным данным, это могут быть обломки украинской ракеты C-300, которая пыталась отразить атаку.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Польша под ударом? Что происходит в стране и будет ли ответ НАТО".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.