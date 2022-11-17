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Литва повысила боеготовность ПВО после падения ракеты в Польше

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Вильнюс, Четверг 17 ноября 2022 03:45
Литва повысила боеготовность ПВО после падения ракеты в Польше Фото: Литва готовится отражать возможные ракетные атаки (twitter com)
Автор: Сергей Новиков

Литовская армия повысила уровень боевой готовности частей противовоздушной обороны (ПВО) после падения ракеты в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В соответствии с процедурами армии уровень боеготовности в армейских частях повышен", - сообщили журналистам в Вооруженных силах Литвы.

По словам пресс-секретаря командующего армии Руты Монтвиле, это решение сократит время реакции воинских частей на потенциальные угрозы.

Напомним, 15 ноября во время массированного российского ракетного удара по Украине обломки упали в польском селе Пшеводув, в результате погибли два человека. По предварительным данным, это могут быть обломки украинской ракеты C-300, которая пыталась отразить атаку.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Польша под ударом? Что происходит в стране и будет ли ответ НАТО".

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Литва ракети ПВО
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