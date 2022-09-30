Литва підписала договір про придбання дронів-камікадзе для України

Раніше заступник міністра Вілюс Семяшка заявляв, що Литва придбає в Польщі два нових комплекти, які включать пускову установку і 37 одиниць літаючих боєприпасів, так званих дронів-камікадзе. Як він пояснював, дрони здатні атакувати танки й командні пункти.

Усі потреби для України були узгоджені безпосередньо з нашим Міністерством оборони.

Очікується, що виробник поставить дрони вже в жовтні-листопаді.

Warmate важать близько 5,7 кілограма та здатні долати відстань до 30 кілометрів й атакувати зі швидкістю 150 км/год.