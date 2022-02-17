Еще одна страна переводит из Киева во Львов часть штата своего посольства

Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переводят из Киева во Львов. Советница президента Литвы по внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что данное решение связано с возможной военной агрессией на Украину со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт delfi.lt .

По словам чиновницы, часть сотрудников, которые выполняют основные задачи дипмиссии, останутся в Киеве.

"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства обострятся до такой степени, что работать в Киеве будет невозможно или безопасно, всех переведут во Львов", - отметила она.

Посольства стран, которые переехали из Киева во Львов: