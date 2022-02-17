Ще одна країна переводить з Києва до Львова частину штату свого посольства

Частину співробітників посольства Литви в Україні переводять з Києва до Львова. Радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте зазначила, що дане рішення пов'язане з можливою військовою агресією на Україну з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Украіна , посилаючись на сайт delfi.lt .

За словами чиновниці, частина співробітників, які виконують основні завдання дипмісії, залишаться в Києві.

"Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють в Києві. Якщо обставини загостряться до такої міри, що працювати в Києві буде неможливо або безпечно, всіх переведуть до Львова", - зазначила вона.

Посольства країн, які переїхали з Києва до Львова: