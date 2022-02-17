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Еще одна страна переводит из Киева во Львов часть штата своего посольства

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 16:32
Еще одна страна переводит из Киева во Львов часть штата своего посольства Фото: Литва перевела часть сотрудников з Киева во Львов (depositphotos)
Автор: Каролина Гайдук

Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переводят из Киева во Львов. Советница президента Литвы по внешней политики Аста Скайсгирите отметила, что данное решение связано с возможной военной агрессией на Украину со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт delfi.lt.

По словам чиновницы, часть сотрудников, которые выполняют основные задачи дипмиссии, останутся в Киеве.

"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства обострятся до такой степени, что работать в Киеве будет невозможно или безопасно, всех переведут во Львов", - отметила она.

Посольства стран, которые переехали из Киева во Львов:

  • Великобритания;
  • США;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Германия.

Отметим, что посольство Израиля может быть перенесено из Киева во Львов в случае российского вторжения в Украину.

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