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Ще одна країна переводить з Києва до Львова частину штату свого посольства

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 16:32
Ще одна країна переводить з Києва до Львова частину штату свого посольства Фото: Литва перевела частину співробітників з Києва до Львова (depositphotos)
Автор: Кароліна Гайдук

Частину співробітників посольства Литви в Україні переводять з Києва до Львова. Радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте зазначила, що дане рішення пов'язане з можливою військовою агресією на Україну з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Украіна, посилаючись на сайт delfi.lt.

За словами чиновниці, частина співробітників, які виконують основні завдання дипмісії, залишаться в Києві.

"Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють в Києві. Якщо обставини загостряться до такої міри, що працювати в Києві буде неможливо або безпечно, всіх переведуть до Львова", - зазначила вона.

Посольства країн, які переїхали з Києва до Львова:

  • Великобританія;
  • США;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Німеччина.

Відзначимо, що посольство Ізраїлю може бути перенесено з Києва до Львова у разі російського вторгнення в Україну.

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