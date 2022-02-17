Ще одна країна переводить з Києва до Львова частину штату свого посольства
Частину співробітників посольства Литви в Україні переводять з Києва до Львова. Радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте зазначила, що дане рішення пов'язане з можливою військовою агресією на Україну з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Украіна, посилаючись на сайт delfi.lt.
За словами чиновниці, частина співробітників, які виконують основні завдання дипмісії, залишаться в Києві.
"Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють в Києві. Якщо обставини загостряться до такої міри, що працювати в Києві буде неможливо або безпечно, всіх переведуть до Львова", - зазначила вона.
Посольства країн, які переїхали з Києва до Львова:
- Великобританія;
- США;
- Австралія;
- Канада;
- Німеччина.
Відзначимо, що посольство Ізраїлю може бути перенесено з Києва до Львова у разі російського вторгнення в Україну.