ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 16:17
Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Литва намерена передать Украине зимнюю форму для 2 млн евро. Так, обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал он.

Анушаускас сообщил, что Литва уже передала ВСУ вооружения и другу военную технику на 209 млн евро.

Напомним, ранее Литва передала Украине 50 единиц бронетранспортеров M113.

Кроме того, Литва закупила для ВСУ дроны-камикадзе Warmate. Украинские защитники получат их в октябре-ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана