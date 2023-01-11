UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва передасть Україні ППО та зенітні системи, - Зеленський

Фото: Литва передасть Україні зброю (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Литва планує надати для українських військових системи протиповітряної оборони та зенітні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою у Львові.

Науседа розповів, що приїхав на зустріч з Зеленським з добрими новинами. Вони стосувалися передачі Україні озброєння та систем ППО. Окрім цього глава Литви згадав про зустріч з Зеленським незадовго до війни.

"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав президент Литви.

В свою чергу Володимир Зеленський подякував за рішення передати озброєння.

Однак ні президент України ні президент Литви не назвали марки зброї.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЗброя в Україні