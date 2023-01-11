Литва передаст Украине ПВО и зенитные системы, - Зеленский

Науседа рассказал, что приехал на встречу с Зеленским с хорошими новостями. Они касались передачи Украине вооружений и систем ПВО. Кроме этого, глава Литвы вспомнил о встрече с Зеленским незадолго до войны.

"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война окончилась победой Украины", - сказал президент Литвы.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил решение передать вооружение.

Однако ни президент Украины, ни президент Литвы не назвали марки оружия.