Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи. Поставки запланированы на эту неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве.
"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", - сказала премьер Литвы.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что его страна намерена отправить в Украину латвийских военных инструкторов.
Также стало известно, почему Украине не передают ракетные комплексы Patriot.
Добавим, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, украинская армия с 2014 года стала намного сильнее.