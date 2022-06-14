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Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для "Байрактара"

Фото: Литва передаст дополнительные боеприпасы для "Байрактара" (Bayraktar TB2)
Автор: Сергей Новиков

Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотником "Байрактар" о передаче Украине дополнительных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar "Vanagas". Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы", - отметил он.

Как пишет портал "Милитарный", на опубликованной фотографии показан боеприпас MAM-L. Это вариант противотанковой ракеты UMTAS, ориентировочная стоимость от 60 до 100 тысяч долларов.

Высокоточный боеприпас MAM-L весит 22 килограмма. Боевая часть весом в 10 кг может быть тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобаричной. Наведение - по лазерному лучу, что позволяет уничтожать цели на расстоянии до 8 км, а также с помощью спутниковой навигации на дальности до 14 км.

Напомним, в конце мая Литва объявила сбор средств на покупку "Байрактара" для Украины.

Когда все деньги были собраны, турецкая компания заявила, что передаст его бесплатно.

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ЛитваБайрактар