Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для "Байрактара"

"Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar "Vanagas". Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси", - зазначив він.

Як пише портал "Мілітарний", на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.

Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення - за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.