Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для "Байрактара"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar "Vanagas". Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы", - отметил он.

We agreed on the armament of the Bayraktar "Vanagas". Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

Как пишет портал "Милитарный", на опубликованной фотографии показан боеприпас MAM-L. Это вариант противотанковой ракеты UMTAS, ориентировочная стоимость от 60 до 100 тысяч долларов.

Высокоточный боеприпас MAM-L весит 22 килограмма. Боевая часть весом в 10 кг может быть тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобаричной. Наведение - по лазерному лучу, что позволяет уничтожать цели на расстоянии до 8 км, а также с помощью спутниковой навигации на дальности до 14 км.