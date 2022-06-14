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Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для "Байрактара"

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Вільнюс, Вівторок 14 червня 2022 21:06
Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для "Байрактара" Фото: Литва передасть додаткові боєприпаси для "Байрактара" (Bayraktar TB2)
Автор: Сергей Новиков

Литва домовилася з турецьким виробником бойових безпілотником "Байрактар" про передачу Україні додаткових боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar "Vanagas". Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси", - зазначив він.

Як пише портал "Мілітарний", на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.

Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення - за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.

Нагадаємо, наприкінці травня Литва оголосила збір коштів на купівлю "Байрактара" для України.

Коли всі гроші були зібрані, турецька компанія заявила, що передасть його безкоштовно.

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