Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для "Байрактара"
Литва домовилася з турецьким виробником бойових безпілотником "Байрактар" про передачу Україні додаткових боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar "Vanagas". Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси", - зазначив він.
We agreed on the armament of the Bayraktar "Vanagas". Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022
Як пише портал "Мілітарний", на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.
Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення - за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.
Нагадаємо, наприкінці травня Литва оголосила збір коштів на купівлю "Байрактара" для України.
Коли всі гроші були зібрані, турецька компанія заявила, що передасть його безкоштовно.
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