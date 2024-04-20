Литва передала Україні тренувальний штурмовик L-39ZA

Використання "Альбатросів"

Аеро L-39 "Альбатрос" - це навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном.

Модифікація L-39ZA, що була передана Україні є подальшим розвиток L-39ZO з встановленою двоствольною гарматою ГШ-23.

Зауважимо, що модель L-39ZO- це модифікація навчально-тренувального літака, що може використовуватися як легкий штурмовик. Для цього він оснащений чотирма вузлами підвіски.

Технічні характеристики:

Екіпаж: 2;

Довжина: 12,13 м;

Розмах крила: 9,46 м;

Висота: 4,77 м;

Площа крила: 18,8 м²;

Профіль крила: NACA 64A012 мод;

Вага порожнього: 3455 кг;

Максимальна злітна маса: 4700 кг.

Про плани міністерства оборони Литви передати Україні літак L-39ZA стало відомо ще на початку листопада 2021 року.

Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Відтоді його консервували та переконсервували кожні пів року, щоб літак не зіпсувався.

Допомога від Литви

Раніше у відповідь на запити України Литва вже поставила: