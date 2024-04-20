Литва передала Україні тренувальний штурмовик L-39ZA

Литва передала Україні чергову військову допомогу. Йдеться про тренувальний штурмовик L-39ZA "Альбатрос".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.
Аеро L-39 "Альбатрос" - це навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном.
Модифікація L-39ZA, що була передана Україні є подальшим розвиток L-39ZO з встановленою двоствольною гарматою ГШ-23.
Зауважимо, що модель L-39ZO- це модифікація навчально-тренувального літака, що може використовуватися як легкий штурмовик. Для цього він оснащений чотирма вузлами підвіски.
Технічні характеристики:
Про плани міністерства оборони Литви передати Україні літак L-39ZA стало відомо ще на початку листопада 2021 року.
Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Відтоді його консервували та переконсервували кожні пів року, щоб літак не зіпсувався.
Раніше у відповідь на запити України Литва вже поставила:
Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро.
Детальніше про попередню допомогу від Литви можна почитати в матеріалі РБК-Україна.
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