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Литва передала Украине тренировочный штурмовик L-39ZA

Фото: Литва передала тренировочный штурмовик (kam.lt)
Автор: Карина Левицкая

Литва передала Украине очередную военную помощь. Речь идет о тренировочном штурмовике L-39ZA "Альбатрос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Использование "Альбатросов"

Аэро L-39 "Альбатрос" - это учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем.

Модификация L-39ZA, которая была передана Украине, является дальнейшим развитие L-39ZO с установленной двуствольной пушкой ГШ-23.

Заметим, что модель L-39ZO - это модификация учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Для этого он оснащен четырьмя узлами подвески.

Технические характеристики:

  • Экипаж: 2;
  • Длина: 12,13 м;
  • Размах крыла: 9,46м;
  • Высота: 4,77 м;
  • Площадь крыла: 18,8 м²;
  • Профиль крыла: NACA 64A012 мод;
  • Вес пустого: 3455 кг;
  • Максимальная взлетная масса: 4700 кг.

О планах министерства обороны Литвы передать Украине самолет L-39ZA стало известно еще в начале ноября 2021 года.

Приказом командующего ВС Литвы в апреле 2021 года самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. С того времени его консервировали и переконсервировали каждые полгода, чтобы самолет не испортился.

Помощь от Литвы

Ранее в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:

  • боеприпасы калибра 155 мм,
  • бронетранспортеры M577,
  • системы борьбы с беспилотниками,
  • генераторы,
  • необходимые для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды,
  • тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf.
  • боеприпасы,
  • системы дистанционного подрыва RISE-1.

Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро.

Детальнее о предыдущей помощи от Литвы можно почитать в материале РБК-Украина.

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