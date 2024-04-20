Литва передала Украине тренировочный штурмовик L-39ZA

Использование "Альбатросов"

Аэро L-39 "Альбатрос" - это учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем.

Модификация L-39ZA, которая была передана Украине, является дальнейшим развитие L-39ZO с установленной двуствольной пушкой ГШ-23.

Заметим, что модель L-39ZO - это модификация учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Для этого он оснащен четырьмя узлами подвески.

Технические характеристики:

Экипаж: 2;

Длина: 12,13 м;

Размах крыла: 9,46м;

Высота: 4,77 м;

Площадь крыла: 18,8 м²;

Профиль крыла: NACA 64A012 мод;

Вес пустого: 3455 кг;

Максимальная взлетная масса: 4700 кг.

О планах министерства обороны Литвы передать Украине самолет L-39ZA стало известно еще в начале ноября 2021 года.

Приказом командующего ВС Литвы в апреле 2021 года самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. С того времени его консервировали и переконсервировали каждые полгода, чтобы самолет не испортился.

Помощь от Литвы

Ранее в ответ на запросы Украины Литва уже поставила: