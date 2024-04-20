Литва передала Украине тренировочный штурмовик L-39ZA

Литва передала Украине очередную военную помощь. Речь идет о тренировочном штурмовике L-39ZA "Альбатрос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Аэро L-39 "Альбатрос" - это учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем.
Модификация L-39ZA, которая была передана Украине, является дальнейшим развитие L-39ZO с установленной двуствольной пушкой ГШ-23.
Заметим, что модель L-39ZO - это модификация учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Для этого он оснащен четырьмя узлами подвески.
Технические характеристики:
О планах министерства обороны Литвы передать Украине самолет L-39ZA стало известно еще в начале ноября 2021 года.
Приказом командующего ВС Литвы в апреле 2021 года самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. С того времени его консервировали и переконсервировали каждые полгода, чтобы самолет не испортился.
Ранее в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:
Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро.
Детальнее о предыдущей помощи от Литвы можно почитать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.