Литва передала Украине тренировочный штурмовик L-39ZA
Литва передала Украине очередную военную помощь. Речь идет о тренировочном штурмовике L-39ZA "Альбатрос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
В Украину прибыла очередная партия военной поддержки, которую подготовило Минобороны Литвы.
Сегодня в Украину доставили и передали легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном состоянии.
Использование "Альбатросов"
Самолеты L-39ZA "Альбатрос" использовались в литовской армии для подготовки офицеров управления истребителями, обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях день и ночь.
Что известно о L-39ZA "Альбатрос"
Аэро L-39 "Альбатрос" - это учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем.
Модификация L-39ZA, которая была передана Украине, является дальнейшим развитие L-39ZO с установленной двуствольной пушкой ГШ-23.
Заметим, что модель L-39ZO - это модификация учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Для этого он оснащен четырьмя узлами подвески.
Технические характеристики:
- Экипаж: 2;
- Длина: 12,13 м;
- Размах крыла: 9,46м;
- Высота: 4,77 м;
- Площадь крыла: 18,8 м²;
- Профиль крыла: NACA 64A012 мод;
- Вес пустого: 3455 кг;
- Максимальная взлетная масса: 4700 кг.
О планах министерства обороны Литвы передать Украине самолет L-39ZA стало известно еще в начале ноября 2021 года.
Приказом командующего ВС Литвы в апреле 2021 года самолет был признан непригодным для использования из-за неисправности. С того времени его консервировали и переконсервировали каждые полгода, чтобы самолет не испортился.
Помощь от Литвы
Ранее в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:
- боеприпасы калибра 155 мм,
- бронетранспортеры M577,
- системы борьбы с беспилотниками,
- генераторы,
- необходимые для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды,
- тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf.
- боеприпасы,
- системы дистанционного подрыва RISE-1.
Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро.
Детальнее о предыдущей помощи от Литвы можно почитать в материале РБК-Украина.
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