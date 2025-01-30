Командувач армії Литви допускає можливість направлення миротворців до України

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас допускає можливість відправки миротворців до України. Він вважає, що це питання потрібно обговорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Якщо запитати, чи могла б Литва (надіслати війська в Україну, - ред.), та, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", - заявив командувач армії Литви.

Вайкшнорас підтримав, що Литва також має взяти відповідальність за стабільність в Європі.

Миротворці для України

Варто зазначити, що дискусії про можливе направлення миротворців в Україну після припинення вогню тривають вже декілька місяців. Першою про цю ініціативу заговорила Франція.

Як відомо, Україна обговорювала це питання не тільки з Францією, алей з Британією, Польщею і балтійськими країнами.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 200 тисяч європейських миротворців, потрібних для стримування Росії в майбутньому.

Пізніше глава держави уточнив, що точно визначеної потрібної кількості миротворців поки немає. За його словами, для підтримки миру потрібна мільйонна армія, а кількість миротворчих військ залежить від чисельності української армії.

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