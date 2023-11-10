Литва передала Україні партію антидронів та генераторів

"Литва передає Україні технології, які допомагають у сучасних умовах. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як антидрони або інше сучасне обладнання. А генератори передаються з урахуванням зими, що невблаганно наближається і, найімовірніше, буде непростою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У відомстві зазначили, що цього року Литва вже поставила Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів, комплекти радіолокаційних станцій та багато іншого.

Крім цього, Литва розробила довгостроковий план підтримки України, що передбачає новий пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро на період 2024-2026 рр.

Загальний пакет допомоги Литви Україні вже становить понад 1 млрд євро, або понад 1,2% ВВП, половина з яких - військова допомога.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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