Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

"Литва передает Украине технологии, которые помогают в современных условиях. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как антидроны или другое современное оборудование. А генераторы передаются с учетом неумолимо приближающейся зимы, которая, скорее всего, будет непростой", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ведомстве отметили, что в этом году Литва уже поставила Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов, комплекты радиолокационных станций и многое другое.

Помимо этого Литва разработала долгосрочный план поддержки Украины, предусматривающий новый пакет военной помощи в размере 200 млн евро на период 2024-2026 гг.

Общий пакет помощи Литвы Украине уже составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% ВВП, половина из которых - военная помощь.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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