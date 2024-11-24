Литва передала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Литва профінансує виробництво української далекобійної зброї. Країна погодила перший транш у розмірі 10 млн євро.

Водночас раніше цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.