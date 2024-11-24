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Литва передала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

Фото: Литва передала Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Литва передала для України новий пакет допомоги. Туди зокрема ввійшли боєприпаси та зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує свою непохитну підтримку України", - наголосили в Міноборони Литви.

Водночас в міністерстві повідомили, що цього тижня були доставлені:

  • генератори,
  • запчастини до М113,
  • зброя,
  • боєприпаси.

"Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", - додали в Міноборони.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Литва профінансує виробництво української далекобійної зброї. Країна погодила перший транш у розмірі 10 млн євро.

Водночас раніше цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

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