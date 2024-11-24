Литва передала Украине новый пакет помощи: что туда вошло

Литва передала Украине новый пакет помощи. Туда, в частности, вошли боеприпасы и оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
"Литва продолжает свою твердую поддержку Украины", - подчеркнули в Минобороны Литвы.
В то же время в министерстве сообщили, что на этой неделе были доставлены:
"Все, что нужно для победы Украины. Солидарность остается непреклонной", - добавили в Минобороны.
Напомним, вчера стало известно, что Литва профинансирует производство украинского дальнобойного оружия. Страна согласовала первый транш в размере 10 млн. евро.
В то же время, ранее на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил необходимость пересмотра подхода к помощи Украине и призвал европейских партнеров к решительным действиям.
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