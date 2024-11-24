Литва передала Украине новый пакет помощи: что туда вошло

"Литва продолжает свою твердую поддержку Украины", - подчеркнули в Минобороны Литвы.

В то же время в министерстве сообщили, что на этой неделе были доставлены:

генераторы,

запчасти к М113,

оружие,

боеприпасы.

"Все, что нужно для победы Украины. Солидарность остается непреклонной", - добавили в Минобороны.