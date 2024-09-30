ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва передала Міжнародному суду в Гаазі матеріали, що стосуються злочинів режиму Лукашенка

Понеділок 30 вересня 2024 16:54
UA EN RU
Литва передала Міжнародному суду в Гаазі матеріали, що стосуються злочинів режиму Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції Литви.

За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що Лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства. Зокрема, мова про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

"Уряд Литви взяв на себе ініціативу стати першою державою, яка передала ситуацію в Білорусі на розгляд Міжнародного кримінального суду. Він зробив це тому, що не може більше сидіти склавши руки, поки в сусідній країні Білорусі продовжують масово скоюватися злочини проти людяності, а жертви знемагають у вигнанні, далеко від своїх домівок, родин і друзів", - сказано у повідомленні Мін'юсту.

На думку литовського уряду, дане питання викликає занепокоєння з точки зору національної безпеки і міжнародної спільноти в цілому.

"Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і врешті-решт був виданий ордер на арешт Путіна. Зараз ми звертаємося до МКС з проханням розслідувати ситуацію в Білорусі і очікуємо ордер на арешт Лукашенка", - заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Що передувало

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому Лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Сувалкський коридор

Малонаселена прикордонна зона між Литвою та Польщею є ключовою для транспортних та енергетичних зв'язків Балтійських країн з рештою ЄС. Водночас вона є найкоротшим шляхом між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Ця територія розглядається як потенційний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який міг би з'єднати Білорусь із Калінінградом.

Ще 2022 року Politico писало, що Сувалкський коридор із Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Литва Гаага
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто