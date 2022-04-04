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Литва отзывает своего посла из России и высылает главу российской дипмиссии

Фото: Литва отзывает своего посла из России (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва первой в ЕС понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Правительство отозвало посла из Москвы, а главе российской дипмиссии в Вильнюсе предписано покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, кроме высылки из страны российского посла, принято решение закрыть консульство России в Клайпеде.

"Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", - добавил Ландсбергис.

Глава МИД также сообщил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс, а посол Литвы в Украине - в Киев.

Издание отмечает, что Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы глава российской дипмиссии покинул Вильнюс.

Напомним, ранее Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче".

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