Литва отзывает своего посла из России и высылает главу российской дипмиссии

Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, кроме высылки из страны российского посла, принято решение закрыть консульство России в Клайпеде.

"Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", - добавил Ландсбергис.

Глава МИД также сообщил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс, а посол Литвы в Украине - в Киев.

Издание отмечает, что Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы глава российской дипмиссии покинул Вильнюс.