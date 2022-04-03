Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского союза отказаться от российского газа и нефти. Поскольку так они финансируют военные преступления России как "резня в Буче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.