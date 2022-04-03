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Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче"

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Вильнюс, Воскресенье 03 апреля 2022 16:33
Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче" Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr-com-mfa-lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского союза отказаться от российского газа и нефти. Поскольку так они финансируют военные преступления России как "резня в Буче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Отступление российской армии - массовых убийц из Бучи - показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Иначе и быть не может - покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками", - написал он.

Напомним, в Чехии назвали действия оккупантов еще одним отвратительным преступлением путинского режима.

2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, в братских могилах Бучи уже похоронили 280 человек. После освобождения город разрушен, улицы покрыты трупами местных жителей.

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