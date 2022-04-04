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Литва відкликає свого посла з Росії і висилає главу російської дипмісії

Фото: Литва відкликає свого посла з Росії (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва першою в ЄС знизила рівень дипломатичних відносин з Росією. Уряд відкликав посла з Москви, а главі російської дипмісії у Вільнюсі наказано покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, крім висилки з країни російського посла, прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.

"Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву", - додав Ландсбергіс.

Глава МЗС також повідомив, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса, а посол Литви в Україні – до Києва.

Видання зазначає, що Литва стала першою країною, яка пішла на відкликання посла з Москви і зажадала, щоб голова російської дипмісії залишив Вільнюс.

Нагадаємо, раніше Литва закликала країни ЄС відмовитися від російського газу та нафти через "різанину в Бучі".

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