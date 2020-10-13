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Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси. Страна оценивает действия официального Минска как недружественные.

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Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене, сообщает Delfi.

Ранее МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов в Минске.

"Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персона нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов", - заявила она.

Напомним, в начале октября посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев были отозваны из Беларуси в свои столицы.

Кроме того, Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.

РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

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