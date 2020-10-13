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Литва відкликає ще шість дипломатів з Білорусі

Автор: Анастасия Рокитна

Литва відкликає ще шість дипломатів з Білорусі. Країна оцінює дії офіційного Мінська як недружні.

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Про це заявила прес-секретар голови МЗС Лінаса Лінкявичюса Раса Якилайтене, повідомляє Delfi.

Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську.

"Білоруська сторона не врахувала нашу компромісну пропозицію і в порядку ультиматуму вимагала зменшити кількість дипломатів, коли ми не погодилися, дипломатів, які працювали в Білорусі, хотіли оголосити персона нон грата, а це ускладнило б їх можливість працювати в майбутньому. З урахуванням цих ультиматумів ми відкликали ще 6 дипломатів", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку жовтня посол Латвії Ейнарс Семанис і посол Естонії Мерікей Кокаев були відкликані з Білорусі в свої столиці.

Крім того, Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

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