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Литва відповіла на залякування Росії через припинення транзиту до Калінінграду

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Вільнюс, Понеділок 20 червня 2022 21:31
Литва відповіла на залякування Росії через припинення транзиту до Калінінграду Фото: Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заборона на транзит до Калінінграда через Литву діє лише на підсанкційні товари. Тому всі заяви РФ про "повну блокаду" є дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Прийняті Європейським Союзом обмежувальні заходи щодо транзиту деяких товарів з основної території РФ у Калінінград Росія назвала "блокадою". Насправді транзит пасажирів та товарів (продукти харчування, ліки тощо), які не підпадають під санкції ЄС, триває до Калінінграду через Литву", - наголосив міністр.

За його словами, загрози РФ про блокаду литовських морських портів не можуть бути правдивими, оскільки Кремль не має таких повноважень.

"Росія може продовжувати залякувати ЄС "військовими погрозами". Проте, не втрачатимемо здатності відокремлювати дезінформацію та пропаганду від реальних можливостей", - наголосив Анушаускас.

Нагадаємо, 18 червня Литовська залізниця перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда.

Після цього російська сторона висловила протест Литві за заборону транзиту вантажів через країну в Калінінградську область. Для цього до відомства викликали тимчасово повірену Віргінію Умбрасене.

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