Литва вернула самую большую группу мигрантов в Ирак

В воскресенье, 2 января, группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта. В состав группы вошли почти 100 человек, которые добровольно согласились вернуться на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Багдад. До этого времени лишь единицы мигрантов соглашались на добровольной основе покинуть Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелегально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.