UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва вернула самую большую группу мигрантов в Ирак

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 2 января, группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта. В состав группы вошли почти 100 человек, которые добровольно согласились вернуться на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Багдад. До этого времени лишь единицы мигрантов соглашались на добровольной основе покинуть Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелегально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Напомним, в декабре Литва увеличила выплаты мигрантам, которые соглашались покинуть страну добровольно. Им начали выплачивать по 1000 евро и выдавали билет домой.

Выплату будут действовать до 20 января этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваИракМиграционный кризис