Литва повернула найбільшу групу мігрантів до Іраку

У неділю, 2 січня, група нелегальних мігрантів з Іраку вилетіла з міжнародного аеропорту. До складу групи увійшли майже 100 осіб, які добровільно погодилися повернутися на батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Це перший чартерний рейс з Вільнюса в Багдад. До цього часу лише одиниці мігрантів погоджувалися на добровільній основі покинути Литву. Їх відправляли рейсовими літаками.
"Нам вдалося призупинити нелегальну міграцію, а потрапили нелегально в Литву і ЄС мігранти повинні бути повернуті на батьківщину. Ми повинні докладати зусиль, щоб переконати їх повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат в три рази принесло свої плоди", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Нагадаємо, у грудні Литва збільшила виплати мігрантам, які погоджувалися покинути країну добровільно. Їм почали виплачувати по 1000 євро і видавали квиток додому.
Виплату діятимуть до 20 січня цього року.