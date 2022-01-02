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Литва повернула найбільшу групу мігрантів до Іраку

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 2 січня, група нелегальних мігрантів з Іраку вилетіла з міжнародного аеропорту. До складу групи увійшли майже 100 осіб, які добровільно погодилися повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Це перший чартерний рейс з Вільнюса в Багдад. До цього часу лише одиниці мігрантів погоджувалися на добровільній основі покинути Литву. Їх відправляли рейсовими літаками.

"Нам вдалося призупинити нелегальну міграцію, а потрапили нелегально в Литву і ЄС мігранти повинні бути повернуті на батьківщину. Ми повинні докладати зусиль, щоб переконати їх повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат в три рази принесло свої плоди", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Нагадаємо, у грудні Литва збільшила виплати мігрантам, які погоджувалися покинути країну добровільно. Їм почали виплачувати по 1000 євро і видавали квиток додому.

Виплату діятимуть до 20 січня цього року.

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