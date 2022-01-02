Литва повернула найбільшу групу мігрантів до Іраку

У неділю, 2 січня, група нелегальних мігрантів з Іраку вилетіла з міжнародного аеропорту. До складу групи увійшли майже 100 осіб, які добровільно погодилися повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Це перший чартерний рейс з Вільнюса в Багдад. До цього часу лише одиниці мігрантів погоджувалися на добровільній основі покинути Литву. Їх відправляли рейсовими літаками.

"Нам вдалося призупинити нелегальну міграцію, а потрапили нелегально в Литву і ЄС мігранти повинні бути повернуті на батьківщину. Ми повинні докладати зусиль, щоб переконати їх повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат в три рази принесло свої плоди", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.