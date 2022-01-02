ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва вернула самую большую группу мигрантов в Ирак

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 15:33
Литва вернула самую большую группу мигрантов в Ирак Фото: Литва отправила самую большую группу мигрантов в Ирак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 2 января, группа нелегальных мигрантов из Ирака вылетела из международного аэропорта. В состав группы вошли почти 100 человек, которые добровольно согласились вернуться на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Багдад. До этого времени лишь единицы мигрантов соглашались на добровольной основе покинуть Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелегально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Напомним, в декабре Литва увеличила выплаты мигрантам, которые соглашались покинуть страну добровольно. Им начали выплачивать по 1000 евро и выдавали билет домой.

Выплату будут действовать до 20 января этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Ирак Миграционный кризис
NEWS
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году