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Литва оградится от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца года

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Литва, Четверг 16 сентября 2021 15:14
Литва оградится от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца года Фото: Литва оградится от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца года (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Литва планирует оградиться от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца текущего года. Страна уже установила барьер протяженностью 25 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrytas.lt.

По словам, премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, сейчас правительство ведет переговоры с Министерством национальной обороны о выделении дополнительных сил, в частности привлечении военнослужащих.

"Самый рискованный участок, составляющий около 100 км, самый легкий доступ и самый большой стресс для наших служб по контролю за границами, наконец, будет завершен в соответствии с имеющимися планами в этом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, работа на этом не завершится, продолжать устанавливать колючую проволоку планируют и с начала следующей весны.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Литвы заявляли о планах отгородиться от Беларуси забором за два года, стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

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