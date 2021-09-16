Литва оградится от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца года

Литва планирует оградиться от Беларуси 100-километровой колючей проволокой до конца текущего года. Страна уже установила барьер протяженностью 25 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrytas.lt.

По словам, премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, сейчас правительство ведет переговоры с Министерством национальной обороны о выделении дополнительных сил, в частности привлечении военнослужащих.

"Самый рискованный участок, составляющий около 100 км, самый легкий доступ и самый большой стресс для наших служб по контролю за границами, наконец, будет завершен в соответствии с имеющимися планами в этом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, работа на этом не завершится, продолжать устанавливать колючую проволоку планируют и с начала следующей весны.